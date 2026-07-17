China rechaza que EEUU endurezca la concesión de visados para sus periodistas

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Pekín, 17 jul (EFE).- China rechazó este viernes la propuesta del Gobierno de Estados Unidos para endurecer las condiciones de los visados de estudiantes y prensa, con apéndices que afectan especialmente a los periodistas chinos, y exigió a Washington que cese las prácticas discriminatorias.

«Las restricciones impuestas por Estados Unidos a los intercambios entre pueblos no benefician a ninguna de las partes», subrayó el portavoz de la Cancillería china Lin Jian en una rueda de prensa rutinaria.

El vocero estimó que la nueva normativa vulnera los tres consensos alcanzados entre Pekín y Washington en 2021 sobre la cuestión de los medios de comunicación y que afecta «seriamente» al trabajo normal de los medios chinos en el país norteamericano.

«China exige a la parte estadounidense que revoque de inmediato sus políticas discriminatorias contra los periodistas chinos y garantice efectivamente sus derechos e intereses legítimos en territorio estadounidense», señaló Lin, que indicó que Pekín «se reserva el derecho a adoptar medidas de respuesta recíprocas».

El Gobierno de Estados Unidos hizo pública este jueves su propuesta para endurecer las condiciones de los visados que corresponden a estudiantes, a participantes de programas de intercambio cultural y a periodistas, en línea con sus políticas para robustecer los controles migratorios impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Se prevé que el reglamento se publique en el Registro Federal hoy, viernes 17 de julio, y entrará en vigor 60 días después de dicha publicación, aunque su implementación está sujeta a revisión por parte del Congreso.

En el caso del visado I, el de profesionales de la comunicación, la propuesta establece una fecha fija de estadía máxima de 240 días, un plazo que se ve recortado hasta los 90 días en el caso de los periodistas con nacionalidad china. EFE

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