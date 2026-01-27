China reclama apoyo de Finlandia para la relación con la UE y Helsinki se ofrece a mediar

(Actualiza con un acuerdo bilateral de cooperación energética)

Pekín/Helsinki, 27 ene (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, reclamó este martes a Finlandia un papel activo para estabilizar las relaciones entre China y la Unión Europea (UE), mientras el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, se ofreció a contribuir a resolver las fricciones comerciales entre Bruselas y Pekín.

Durante un encuentro entre ambos líderes en la capital china, Xi expresó su deseo de que Finlandia «desempeñe un papel constructivo» en el desarrollo «sano y estable» de los vínculos entre China y la UE, informó la Cancillería china en un comunicado.

Orpo, por su parte, afirmó que su país está dispuesto a «jugar un papel positivo» para «resolver adecuadamente las fricciones comerciales» entre Europa y China, de acuerdo con la misma fuente.

El encuentro se produjo en un contexto de tensiones entre Bruselas y Pekín por cuestiones comerciales y de cadenas de suministro, así como de debate interno en la UE sobre su autonomía estratégica y la reducción de dependencias en sectores considerados sensibles.

Orpo defendió el libre comercio y subrayó la importancia de mantener un desarrollo «constructivo» de las relaciones entre la UE y China.

Durante la reunión, ambas partes abordaron también la cooperación bilateral en ámbitos económicos. Xi señaló áreas como la transición energética, la economía circular, la agricultura y la innovación científica y tecnológica, mientras Orpo destacó el interés de empresas finlandesas en ampliar su presencia en el mercado chino.

Cooperación en materia de energía

Durante la visita de Orpo a Pekín, Finlandia y China firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación energética, centrado sobre todo en energía limpia, sistemas energéticos inteligentes e innovación, según explicó el Gobierno finlandés en un comunicado.

En el campo de la energía limpia, las áreas potenciales de cooperación incluyen el uso de biomasa y residuos para generar electricidad, la captura de dióxido de carbono, el uso de hidrógeno y otras soluciones para apoyar la transición hacia un modelo menos contaminante.

La cooperación en sistemas de energía inteligentes se centraría en mejorar el sistema eléctrico, el equilibrio de la red y los servicios auxiliares, digitalizar los sistemas energéticos e instalar equipos para la generación de energía limpia y eficiente a partir de carbón, según el comunicado.

En el área de innovación energética, el objetivo es desarrollar proyectos piloto chino-finlandeses y reforzar la cooperación práctica entre administraciones locales y empresas de ambos países.

Según el Gobierno finlandés, más de la mitad del consumo eléctrico y alrededor de cuatro quintas partes del consumo total de energía en China aún se cubren con combustibles fósiles.

Sin embargo, el objetivo del gigante asiático, cuya capacidad de generación solar y eólica ha crecido rápidamente en los últimos años, es aumentar significativamente la proporción de energías renovables y alcanzar la neutralidad de carbono para 2060, una meta a la que pueden contribuir las empresas finlandesas del sector, según el comunicado.

Durante su visita, el primer ministro finlandés reiteró por otra parte la adhesión de su país a la «política de ‘una sola China'», por la que reconoce a Pekín como el único Gobierno chino sin pronunciarse sobre Taiwán, distinta del «principio» defendido por China, que considera la isla parte de su territorio, según la versión oficial china.

La cita da continuidad a mensajes similares transmitidos por Xi a líderes finlandeses en el pasado. En octubre de 2024, el mandatario chino ya pidió al entonces presidente finlandés, Alexander Stubb, que ejerciera un papel activo para promover unas relaciones «estables» entre China y la UE, en un momento también marcado por fricciones comerciales.

Además del encuentro con Xi, Orpo mantuvo este martes una reunión con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, en la que ambas partes reiteraron su disposición a reforzar los intercambios parlamentarios y la cooperación económica. EFE

