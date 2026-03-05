China reduce su meta de crecimiento a entre un 4,5 y un 5 % y mantendrá déficit en el 4 %

Shanghái/Pekín, 5 mar (EFE).- China fijó este jueves en «entre un 4,5 % y un 5 %» su objetivo de crecimiento económico para 2026, por debajo del de «en torno a un 5 %» de los últimos tres años y la más baja desde 1991, y mantuvo por segundo año consecutivo su meta de déficit fiscal en la tasa récord del 4 % para incentivar la recuperación.

Las cifras, ofrecidas por el primer ministro, Li Qiang, durante su lectura del informe anual de trabajo gubernamental ante la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), cumplen con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no esperaban sorpresas a este respecto durante la cita política más importante del año en China.

Durante la inauguración de la sesión anual de la ANP, Li también reveló una meta oficial del 2 % para el índice de precios al consumidor (IPC, principal indicador de la inflación), idéntica a la del año pasado, y del 5,5 % para la tasa de desempleo en zonas urbanas, también sin cambios. EFE

