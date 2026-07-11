China refuerza la respuesta ante avance del tifón Bavi, que deja cortes de luz en Taiwán

Compartir

3 minutos

Pekín, 11 jul (EFE).- China amplió este sábado las respuestas de emergencia y evacuaciones ante la cercanía del tifón Bavi, mientras Taiwán registró más de 150.000 hogares afectados por cortes de luz durante el tramo de mayor viento y lluvia del temporal, que se aproxima a la costa oriental china.

El Mando Estatal de Control de Inundaciones y Sequías activó a las 11:00 hora local (03:00 GMT) una respuesta de emergencia de nivel cuatro para Shanghái y las provincias de Jiangsu (este), Anhui (este) y Jiangxi (centro), según la televisión estatal CCTV.

El Centro Meteorológico Nacional mantuvo además la alerta naranja por tifón y situó a Bavi a las 10:00 local (02.00 GMT) a unos 460 kilómetros al sureste de la frontera entre las provincias de Zhejiang y Fujian, con vientos máximos de nivel 14, equivalentes a 42 metros por segundo (uno 150 kilómetros por hora).

La previsión apunta a que Bavi tocará tierra en la madrugada del domingo en la costa comprendida entre las localidades de Sanmen y Cangnan, en Zhejiang, con categoría de tifón y vientos de nivel 12 a 13, antes de internarse en el país y debilitarse gradualmente.

China emitió además la primera alerta roja por lluvias del año, con precipitaciones torrenciales previstas hasta el domingo en amplias zonas del este, norte y suroeste del país, y acumulados locales de hasta 500 milímetros en Zhejiang y Fujian.

En Shanghái, las autoridades activaron un mecanismo de mando reforzado, con 2.730 equipos de rescate contra inundaciones, 185 vehículos de bombeo y 416 almacenes de material de emergencia preparados.

La ciudad inició además evacuaciones en zonas costeras y áreas de riesgo, con 34.000 personas trasladadas hasta el mediodía local del sábado.

En Zhejiang, se registraron cierres de áreas turísticas en la capital, Hangzhou, y en parques, museos, senderos de montaña, barcos turísticos y espectáculos nocturnos de la provincia.

Cortes de luz en Taiwán

En Taiwán, la Agencia Meteorológica Central indicó que el período de mayor impacto de Bavi se produciría hasta antes del anochecer de este sábado, cuando el centro del tifón pasaría más cerca de la isla.

A las 11:00 local (03:00 GMT), Bavi se encontraba a unos 260 kilómetros al noreste de Taipéi, con vientos máximos de 38 metros por segundo (unos 136 kilómetros por hora), y avanzaba hacia el noroeste.

La compañía eléctrica Taipower informó de 153.733 hogares afectados por cortes de suministro desde el impacto del temporal, de los que más de 117.000 ya habían recuperado la electricidad durante la jornada del sábado.

El aeropuerto internacional de Taoyuan, el principal punto de acceso al territorio, canceló 760 vuelos de pasajeros y carga previstos para este sábado, aunque algunas llegadas internacionales planeaban reanudarse por el desplazamiento más al norte y el debilitamiento de Bavi. EFE

aa/agf

(foto) (vídeo)