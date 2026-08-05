China regulará los vehículos autónomos para garantizar que operen con seguridad

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Pekín, 5 ago (EFE).- China publicó este martes una norma nacional obligatoria que establece un sistema unificado de seguridad para los sistemas de conducción autónoma, un sector en rápido desarrollo que ha despertado preocupación por su posible peligrosidad, informó el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT).

La normativa, que entrará en vigor el 1 de julio de 2027, se aplica a los sistemas de nivel 3 -en los que el vehículo conduce por sí mismo, pero requiere un conductor listo para intervenir- y nivel 4 -en vehículo gestiona todas las tareas dentro de zonas delimitadas sin necesidad de conductor-.

El cambio más significativo respecto a la anterior versión, publicada en septiembre de 2024, es su paso de norma recomendada a obligatoria.

A partir de la fecha indicada, los sistemas de conducción autónoma deberán alcanzar niveles de seguridad equivalentes a los de un conductor humano calificado y no suponer riesgos irrazonables para los usuarios ni para viandantes, según el texto, que también precisa que los fabricantes deben organizar pruebas de simulación, en pista y carretera, durante su proceso de validación.

La normativa también refuerza las disposiciones sobre notificación a los usuarios, que tendrán que ser informados claramente por los fabricantes sobre los alcances y limites de los sistemas y señalizar adecuadamente los procesos de activación y desactivación.

La norma llega en un momento en el que numerosas empresas chinas tratan de avanzar en la aplicación comercial de la conducción autónoma, aunque el sector aún presenta riesgos visibles.

El pasado marzo más de un centenar de ‘robotaxis’ de Apollo Go, el servicio de conducción autónoma de Baidu, quedaron detenidos de forma repentina en las calles de la ciudad de Wuhan (centro) por un «error de sistema», lo que dejó pasajeros atrapados temporalmente y alteró el tráfico, aunque no se registraron accidentes ni heridos.

Zhang Xiang, profesor visitante del departamento de ingeniería de la Universidad de Ciencia y Tecnología Huanghe, declaró al medio oficialista Global Times que el sector pasará de competir por «quién acumula más kilómetros de conducción autónoma» a hacerlo por «quién presenta casos de seguridad más completos». EFE

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