China reitera que el diálogo es la «única salida» al conflicto en Oriente Medio

2 minutos

Pekín, 24 mar (EFE).- China aseguró este martes que la prolongación del conflicto en Oriente Medio no beneficia a ninguna de las partes y que el alto el fuego y el diálogo son «la única salida», después de que Estados Unidos aplazara un ataque contra una central eléctrica en Irán para dar paso a negociaciones.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que «China está profundamente preocupada por la continua escalada de la situación y su expansión, que afectan a la paz y la estabilidad regional e internacional».

Lin instó a las partes implicadas a cesar de inmediato las hostilidades y volver cuanto antes a la vía del diálogo pacífico.

El conflicto enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando esos dos últimos países lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.

Trump anunció este lunes que ordenó al Departamento de Guerra de Estados Unidos posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» entre EE. UU. e Irán.

El presidente estadounidense señaló en su red Truth Social que los dos países han mantenido en los últimos dos días «conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total» de sus hostilidades en Oriente Medio.

Ante esta noticia, los principales índices de las bolsas asiáticas repuntaron este martes en la apertura, tras cerrar el día anterior en rojo por la escalada del conflicto, si bien persisten las dudas sobre las posibles negociaciones, negadas por Teherán.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, aunque también ha pedido «respetar la soberanía» de los países del Golfo ante una escalada que ha empezado a trasladarse al mercado interno chino, con subidas recientes en los precios de los combustibles. EFE

imh/vec/cg