China rescata a 13 de 21 tripulantes de buque naufragado en aguas disputadas con Filipinas

Shanghái (China), 23 ene (EFE).- Un carguero naufragó en la madrugada de este viernes a unas 55 millas náuticas al noroeste del disputado atolón de Scarborough, y los guardacostas chinos anunciaron el rescate de 13 de los 21 tripulantes, todos ellos de nacionalidad filipina.

En un breve comunicado publicado en su cuenta oficial de WeChat -equivalente local de WhatsApp, censurado en China-, los guardacostas indican que recibieron la alerta del naufragio de un «carguero extranjero», sin especificar su bandera.

Tras ello, se desplegaron dos buques de rescate que todavía siguen operativos por la zona para tratar de hallar más supervivientes.

El atolón de Scarborough, llamado ‘isla Huangyan’ por Pekín y ‘Bajo de Masinloc’ por Manila, se encuentra bajo control chino desde 2012 y es fuente recurrente de fricciones bilaterales en el marco de las disputas por la soberanía en el mar de China Meridional.

En septiembre del año pasado, la Guardia Costera china afirmó haber tomado «medidas de control» contra varias embarcaciones oficiales de Filipinas que, según su versión, realizaban actividades «ilegales» en aguas adyacentes a ese arrecife.

Un mes antes, ambas partes se acusaron mutuamente de maniobras peligrosas en Scarborough que acabaron con la colisión de embarcaciones de guardacostas.

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia. EFE

