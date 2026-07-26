China rescata a 39 marineros de un buque vietnamita hundido y aún busca a 23 desaparecidos

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Shanghái (China), 26 jul (EFE).- Un buque vietnamita se hundió en la noche del viernes en aguas del mar de China Meridional con 62 marineros a bordo, de los cuales 39 han sido rescatados mientras continúan las labores de búsqueda de los otros 23 desaparecidos, informa hoy la prensa oficial china.

Según la televisión estatal CCTV, el barco ‘Nanhaijiu 115’, operado por el Ministerio de Transporte, atisbó una bengala de emergencia y descubrió dos grupos de botes salvavidas que habían sido arrastrados a aguas cerca del arrecife Fiery Cross -conocido en China como Yongshu-, lo que se tradujo en el rescate de 36 marineros de nacionalidad vietnamita.

Los equipos de rescate informaron en la mañana del domingo del hallazgo de otros tres trabajadores del ‘Khoi Nguyen 18’ con vida, apunta la información.

No obstante, otras 23 personas continúan desaparecidas, y las tareas de búsqueda continúan actualmente en la zona, con la participación de seis buques chinos, un helicóptero de rescate y un barco vietnamita, agrega la agencia oficial de noticias Xinhua. EFE

vec/rrt