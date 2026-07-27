China rescata a 47 marineros de un buque vietnamita hundido y continua labores de búsqueda

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Pekín, 27 jul (EFE).- El Gobierno chino informó este lunes de que hasta el momento se ha logrado rescatar a 47 de los 62 marineros que se encontraban a bordo del buque vietnamita hundido en la noche del viernes en aguas del mar de China Meridional.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian actualizó en una rueda de prensa la cifra de supervivientes, que pasó de 44 a 47, y señaló que todos ellos ya fueron entregados de forma ordenada a la parte vietnamita.

«Tras conocerse que el buque se encontraba en peligro, la parte china puso en marcha de inmediato las operaciones de rescate, gesto por el que la parte vietnamita expresó su agradecimiento», aseveró Lin.

Según la televisión estatal CCTV, el barco ‘Nanhaijiu 115’, operado por el Ministerio de Transporte, atisbó una bengala de emergencia y descubrió dos grupos de botes salvavidas que habían sido arrastrados a aguas cerca del arrecife Fiery Cross -conocido en China como Yongshu-, lo que se tradujo en el rescate inicial de varios marineros de nacionalidad vietnamita.

Pese a los esfuerzos desplegados, varios tripulantes siguen desaparecidos, por lo que las labores de búsqueda y rescate continúan. EFE

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