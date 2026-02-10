China responde a Takaichi que el diálogo debe basarse en «respeto y consenso»

Pekín, 10 feb (EFE).- China respondió este martes a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que la comunicación con Japón debe basarse en el «respeto» y en la «adhesión al consenso», y advirtió de que un «diálogo genuino» no puede construirse mientras se mantengan posiciones que, según Pekín, suponen confrontación.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian afirmó hoy en una rueda de prensa que China ya ha expuesto «en repetidas ocasiones» su postura sobre las recientes declaraciones de la mandataria japonesa respecto a Taiwán y subrayó que pedir diálogo mientras se adoptan actitudes de confrontación «no es una forma de diálogo que nadie pueda aceptar».

Lin añadió que, si Japón desea desarrollar una relación estratégica de beneficio mutuo con China, el camino a seguir es «claro y sencillo»: retirar las declaraciones que Pekín considera «erróneas en relación con Taiwán», respetar los cuatro documentos políticos entre China y Japón y cumplir los compromisos políticos asumidos por Tokio, demostrando «sinceridad» a través de acciones concretas.

Las declaraciones de la Cancillería china se producen después de que Takaichi, tras su victoria electoral, asegurara que mantendría abiertas las vías de comunicación con Pekín y defendiera la conveniencia de un intercambio de opiniones con su vecino, en un contexto de tensiones bilaterales marcadas por la cuestión de Taiwán y la seguridad regional.

Pekín ha criticado en los últimos meses diversas afirmaciones de la dirigente japonesa sobre un eventual conflicto en el estrecho de Taiwán y ha acusado a Tokio de interferir en asuntos internos de China, lo que ha derivado en protestas diplomáticas y medidas de presión económica y política.

China sostiene que su política hacia Japón «mantiene estabilidad y continuidad» y ha reiterado que cualquier mejora de las relaciones bilaterales pasa por el respeto a los consensos políticos existentes, después de que Pekín advirtiera de que la reciente victoria electoral de Takaichi refleja, según su formulación, «problemas estructurales» en Japón. EFE

