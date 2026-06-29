China restringe exportaciones a 40 entidades japonesas por la «remilitarización» de Tokio

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Pekín, 29 jun (EFE).- China anunció este lunes nuevas restricciones a la exportación de artículos de doble uso dirigidas a entidades japonesas, en respuesta a lo que describió como una «remilitarización» de Tokio, al incluir a 20 entidades niponas en una lista de control y a otras 20 en una lista de vigilancia.

El Ministerio de Comercio chino afirmó en un comunicado que la medida busca frenar la «remilitarización» de Japón y sus supuestos intentos de «desarrollar capacidades nucleares», después de que, según Pekín, Tokio haya avanzado en lo que describió como una senda de «nuevo militarismo».

La cartera sostuvo que el país vecino «no ha reflexionado ni rectificado», sino que ha «acelerado su remilitarización» y desplegado «armas ofensivas», por lo que China decidió adoptar nuevas medidas en virtud de su Ley de Control de Exportaciones y del reglamento sobre artículos de doble uso.

Las restricciones afectan, por un lado, a 20 entidades japonesas que, según Pekín, participan en actividades destinadas a «elevar la capacidad militar» de Japón.

A partir de ahora, los exportadores chinos tendrán prohibido venderles artículos de doble uso, y las organizaciones o individuos en el extranjero tampoco podrán transferirles productos de esa naturaleza originarios de China.

Por otro lado, China incluyó en una lista de vigilancia a otras 20 entidades japonesas respecto de las cuales asegura que no puede verificar el usuario final ni el uso final de los artículos de doble uso.

En la lista de control figuran el Instituto Nacional de Estudios de Defensa, varios centros japoneses de investigación de sistemas terrestres, navales y aéreos, entidades vinculadas a Mitsubishi Electric y Mitsubishi Heavy Industries, KGM, NIPPI, y Aoki Seimitsu Kogyo.

Por su parte, la lista de vigilancia incluye a Mitsui E&S, Mitsubishi Nuclear Fuel, Japan Nuclear Fuel, Fujitsu Network Solutions, Hitachi Advanced Systems, Howa Machinery, Hosoya Pyro-Engineering y The Fujikura Parachute.

Los exportadores que quieran vender artículos de doble uso a estas entidades no podrán solicitar licencias generales y deberán presentar evaluaciones de riesgo y compromisos escritos de que los bienes no serán utilizados para reforzar la capacidad militar japonesa.

El Ministerio aseguró que las medidas son «completamente legítimas, razonables y legales», y sostuvo que solo afectan a un pequeño número de entidades japonesas y a productos de doble uso, por lo que no deberían alterar los «intercambios económicos normales» entre ambos países.

China ya adoptó en febrero medidas similares contra entidades japonesas, cuando incluyó a 20 compañías y organismos, entre ellos filiales de Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Japan Marine United, la Academia Nacional de Defensa y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, en su lista de control de exportaciones.

Las relaciones entre Pekín y Tokio se deterioraron a finales de 2025, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Desde entonces, China ha respondido con protestas diplomáticas, advertencias de viaje, restricciones comerciales y críticas a lo que interpreta como un refuerzo de las capacidades militares japonesas. EFE

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