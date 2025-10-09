China restringe la exportación de bienes relacionados con baterías de litio y el diamante

Pekín, 9 oct (EFE).- El Ministerio chino de Comercio anunció este jueves nuevos controles de exportación sobre los artículos relacionados con la producción de baterías de litio y con diamantes sintéticos empleados en la industria tecnológica.

La decisión se suma a las restricciones anunciadas esta misma jornada con efecto inmediato a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, uno de los principales ámbitos de tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos. EFE

