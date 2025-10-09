The Swiss voice in the world since 1935
China restringe la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 9 oct (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció este jueves la imposición de controles a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, uno de los principales ámbitos de tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos.

Las empresas extranjeras deberán obtener una licencia de exportación de artículos de doble uso (aquellos que pueden destinarse a uso tanto civil como militar) para acceder a este tipo de tecnologías, según un comunicado del departamento. EFE

