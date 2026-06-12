China sanciona al jefe de la Defensa filipino por sus «comentarios erróneos» sobre Pekín

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Pekín, 12 jun (EFE).- China anunció este jueves sanciones contra el secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., y sus familiares más cercanos, después de acusar al funcionario de haber realizado reiteradamente «comentarios erróneos» sobre el país asiático que, según las autoridades chinas, han perjudicado sus intereses legítimos y las relaciones bilaterales.

Según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores chino, las medidas prohíben la entrada de Teodoro, su esposa e hijos a China continental, Hong Kong y Macao, y vetan además cualquier transacción, cooperación u otro tipo de actividades entre ellos y organizaciones o individuos chinos.

La Cancillería aseguró que las sanciones tienen por objetivo «salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo» del país, aunque no especificó qué declaraciones concretas motivaron la decisión.

La medida supone una escalada respecto a julio del año pasado, cuando Pekín impuso sanciones al exsenador filipino Francis Tolentino, uno de los políticos más críticos con China en Manila.

Tolentino promovió iniciativas legislativas que recogían las reivindicaciones filipinas en el mar de China Meridional y acusó al gigante asiático de tratar de interferir en las elecciones de medio término celebradas en Filipinas en mayo de 2025.

China y Filipinas mantienen una disputa por la soberanía en el mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de petróleo y gas.

Desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, Manila ha intensificado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de los choques entre fuerzas chinas y embarcaciones filipinas en las aguas en disputa. EFE

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