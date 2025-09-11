The Swiss voice in the world since 1935

China señala al’Instagram chino’ RedNote por mostrar «contenidos perjudiciales»

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Pekín, 11 sep (EFE).- La Administración del Ciberespacio de China indicó este jueves que ha instruido a la oficina municipal de Shanghái a mantener una reunión con responsables de la red social Xiaohongshu (RedNote), conocida como el ‘Instagram chino’, por mostrar «contenidos perjudiciales».

El regulador señaló en un comunicado que, en la sección de listas de búsqueda y tendencias de Xiaohongshu, han aparecido de forma reiterada entradas que «promocionan» novedades de la vida personal de personajes famosos y otros contenidos catalogados como «dañinos».

Según las autoridades del ciberespacio chino, estas prácticas «perjudican el ecosistema» de las redes del gigante asiático.

Esta situación constituye un «incumplimiento» por parte de Xiaohongshu de su «responsabilidad sobre el contenido», según la Administración, que declaró que ordenará «rectificar los problemas dentro de un plazo determinado».

El organismo también avanzó «medidas disciplinarias» para la plataforma y «advertencias y sanciones severas» para sus responsables, si bien no dio más detalles acerca de su naturaleza.

Los reguladores explicaron que «seguirán prestando atención a las infracciones más destacadas de las leyes y regulaciones que perjudican el ecosistema en línea».

El pasado enero, Xiaohongshu alcanzó notoriedad mundial tras la llegada masiva de los llamados ‘refugiados de TikTok’ a su plataforma, después de que la aplicación de vídeos cortos quedase temporalmente restringida en Estados Unidos.

El servicio se alzó a lo más alto de la tabla de aplicaciones más descargadas por los usuarios de Apple en el país norteamericano.

La llegada de los ‘refugiados’ supuso un momento de acercamiento entre los internautas de ambas potencias en aquel momento, tenso por la inminencia del regreso a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, si bien algunos usuarios del país norteamericano resaltaron la censura sobre los contenidos que habían notado en la aplicación.

Xiaohongshu (‘pequeño libro rojo’ en mandarín) debutó en 2013 como aplicación de reseña de compras, y fue evolucionando hasta convertirse en una mezcla de Instagram y Pinterest, centrándose en funciones como diapositivas de fotos, recomendaciones de usuarios o comercio electrónico.

Tras ganar tracción entre los jóvenes chinos durante los años del ‘cero covid’, la red social cuenta actualmente con más de 300 millones de usuarios activos cada mes.

China cuenta con más de 1.100 millones de internautas, pero a la vez es uno de los países que más control ejercen sobre los contenidos de la web, aplicando una fuerte censura al debate sobre eventos sensibles y bloqueando desde hace años el acceso a plataformas extranjeras como Google, X, Facebook o YouTube. EFE

aa/gbm/cc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR