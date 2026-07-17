China se «opone firmemente» a que Reino Unido nacionalice la siderúrgica British Steel

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China aseguró este viernes que se «opone firmemente» a la decisión del gobierno de Reino Unido de nacionalizar por completo la siderúrgica British Steel e instó a las autoridades británicas a respetar las «normas internacionales».

La empresa china Jingye, que compró British Steel en 2020, perdió el control de la misma el año pasado cuando el gobierno de Reino Unido intervino en la empresa, que atravesaba dificultades.

La última fábrica británica capaz de producir acero desde cero se enfrentaba a un cierre inminente después de que Jingye anunciara que la planta de Scunthorpe, en el norte de Inglaterra, ya no era financieramente viable.

El anuncio llevó al gobierno a intervenir y tomar el control de la compañía en abril de 2025, y en mayo de este año anunció que presentaría una ley para nacionalizarla.

El Ministerio de Comercio de China expresó su «fuerte descontento» con Londres en un comunicado, después de que la legislación entrara en vigor el miércoles.

Acusó a Westminster de tomar el control de British Steel «por la fuerza» bajo «el pretexto de la seguridad nacional».

«China insta al gobierno británico a acatar las normas internacionales pertinentes (…) y a tratar de manera justa y equitativa a las empresas con inversión china en Reino Unido», agregó en un comunicado.

La nacionalización devuelve a British Steel a manos del gobierno por primera vez desde 1988.

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