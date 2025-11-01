China se abre a conceder exenciones a exportación de Nexperia para aliviar crisis de chips

Pekín, 1 nov (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció este sábado que concederá “exenciones” a la exportación a las empresas que cumplan determinados requisitos en el marco de la crisis del fabricante de semiconductores Nexperia, cuya filial neerlandesa fue intervenida por el Gobierno de Países Bajos a finales de septiembre.

La portavocía de la cartera comercial afirmó en un comunicado que “la inadecuada interferencia del Gobierno neerlandés en los asuntos internos de la empresa ha provocado el caos actual en las cadenas globales de producción y suministro”, y subrayó que Pekín, “como gran país responsable”, está considerando medidas para garantizar la estabilidad de las cadenas industriales.

“Damos la bienvenida a las compañías que se encuentren con dificultades reales para que contacten con el Ministerio o con las autoridades locales competentes. Consideraremos sus circunstancias y concederemos exenciones a la exportación a las que cumplan los requisitos”, indicó el comunicado.

La declaración supone el primer gesto de flexibilidad de Pekín desde que el pasado 4 de octubre impusiera una prohibición a las exportaciones de Nexperia hacia Europa en represalia por la intervención neerlandesa, una medida que ha provocado escasez de componentes electrónicos y ha obligado a fabricantes como Honda a suspender la producción en su planta mexicana de Celaya.

El anuncio llega un día después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea para la política digital, Henna Virkkunen, reafirmara la voluntad del bloque comunitario de lograr un “avance diplomático” en torno a la empresa, en una reunión celebrada en Bruselas con el consejero delegado de Nexperia, Stefan Tilger.

Bruselas también mantuvo el viernes contactos técnicos con representantes del Gobierno chino para tratar de desbloquear el suministro, mientras la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) advierte de paros inminentes en las líneas de montaje si no se restablece pronto el flujo de chips.

El Ejecutivo neerlandés sostiene que su decisión de intervenir la empresa se tomó por motivos de seguridad nacional, ante la sospecha de transferencia de tecnología hacia China.

En respuesta, Pekín ha insistido en que la medida vulnera las normas del libre comercio y ha pedido a los países europeos “abstenerse de medidas discriminatorias” contra sus empresas.

Fundada en la ciudad neerlandesa de Nimega y adquirida por el grupo chino Wingtech en 2019, Nexperia produce chips de uso común en automóviles y aparatos electrónicos.

Su planta en China mantiene operaciones limitadas tras la prohibición de exportaciones decretada por las autoridades. EFE

