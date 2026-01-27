China se compromete a dar «apoyo y asistencia» a Cuba ante las amenazas de EEUU

China se comprometió este martes a proporcionar «apoyo y asistencia» a Cuba ante las repetidas amenazas de Estados Unidos, y condenó las presiones de Washington que «comprometen la paz y la estabilidad regionales».

«China expresa su profunda preocupación y oposición a las acciones de Estados Unidos» con respecto a Cuba, declaró el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa habitual.

«Instamos a Estados Unidos […] a que deje de comprometer la paz y la estabilidad regionales», prosiguió, y pidió a Washington que «levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba».

«China seguirá proporcionando a Cuba todo el apoyo y la ayuda que sea posible», subrayó el portavoz.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió el sábado la preparación militar del país como medio de disuasión ante una posible agresión de Estados Unidos, tras las amenazas de Washington.

Trump multiplicó sus amenazas contra Cuba tras la incursión en Caracas que condujo el 3 de enero a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.

Durante esta operación murieron 32 militares cubanos, algunos de los cuales formaban parte del equipo encargado de la seguridad de Maduro.

Trump instó a Cuba a aceptar, «antes de que sea demasiado tarde», un «acuerdo» cuya naturaleza no precisó. «No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡nada!», amenazó a mitad de enero.

El medio estadounidense Politico informó la semana pasada que la administración Trump estaba considerando un bloqueo naval para detener todas las importaciones de petróleo a Cuba, citando fuentes cercanas al asunto.

