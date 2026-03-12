China se opone a posibles «medidas arancelarias unilaterales» por parte de EE.UU.

Pekín, 12 mar (EFE).- El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun mostró hoy su oposición «a todo tipo de medidas arancelarias unilaterales», después de que este miércoles Estados Unidos anunciara el inicio de investigaciones comerciales contra el gigante asiático, entre otros países, que podrían conllevar aranceles u otras restricciones comerciales.

Guo aseveró en una rueda de prensa que «la postura de China al abordar las cuestiones económicas y comerciales con Estados Unidos es coherente y clara».

Además de aclarar su «oposición» a las medidas unilaterales, añadió que «las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes y que ambos países deberían resolver las cuestiones pertinentes mediante consultas basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo».

Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de investigaciones comerciales contra varias economías, entre ellas México, China y la Unión Europea (UE), para determinar si sus políticas industriales y el exceso de capacidad productiva en el sector manufacturero afectan a la industria estadounidense.

Si las autoridades determinan que existen acciones que perjudican al comercio estadounidense, Washington podría imponer medidas como aranceles u otras restricciones comerciales.

Al respecto, Guo afirmó que el supuesto “exceso de capacidad” industrial chino es un falso argumento y que China se opone a que se utilice como pretexto para realizar maniobras políticas.

Las declaraciones de Estados Unidos y la respuesta china llegan en un momento marcado por la sexta ronda de negociaciones comerciales que está previsto que celebren ambos países a finales de esta semana en París, adelantó el diario hongkonés South China Morning Post, un extremo no confirmado por China.

Además, los dirigentes de las dos potencias, Xi Jinping y Donald Trump, se reunirán en Pekín a finales de mayo, en una visita anunciada por la Casa Blanca sobre la que Pekín todavía no se ha pronunciado específicamente. EFE

