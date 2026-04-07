China seguirá limitando a la mitad las subidas de precios de los combustibles

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Shanghái (China), 7 abr (EFE).- China seguirá limitando prácticamente a la mitad la subida que aplicará a los precios de la gasolina y el diésel a partir de esta medianoche, prolongando así las medidas anunciadas en marzo para tratar de amortiguar el impacto del alza del crudo por la crisis en Oriente Medio.

Según indicó hoy en un comunicado la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNRD, principal órgano de planificación económica del país), los precios de la gasolina subirán en 420 yuanes (61,06 dólares, 52,95 euros) por tonelada cuando deberían haberse encarecido en 800 yuanes (116,3 dólares, 100,86 euros) siguiendo las «considerables» fluctuaciones en el mercado.

Asimismo, el precio del diésel repuntará 400 yuanes (58,15 dólares, 50,43 euros) por tonelada en lugar de los 770 yuanes (111,94 dólares, 97,07 euros) del cálculo estándar.

«Para mitigar el impacto de los crecientes precios internacionales del crudo sobre el mercado nacional, el Gobierno sigue aplicando medidas de control sobre los precios de los refinados del petróleo», indica la institución en su página web.

El 23 de marzo, la CNRD anunció que limitaría las subidas a 1.160 y 1.115 yuanes (168,64 y 162,09 dólares, 146,24 y 140,57 euros) para gasolina y diésel en lugar de los 2.205 y 2.120 yuanes (320,55 y 308,2 dólares, 277,99 y 267,27 euros) que habría debido aplicar de no ser por el encarecimiento «anormal» del crudo.

En el comunicado de hoy, el planificador económico reclama a las grandes petroleras estatales que «organicen la producción y el transporte» de refinados para «garantizar el suministro estable», y les insta a «aplicar de manera estricta» los mencionados controles de precios.

Asimismo, el comunicado advierte de «graves castigos» contra quien infrinja estas medidas, y pide a todas las autoridades del país que «refuercen la supervisión y la inspección del mercado».

Ante el bloqueo ‘de facto’ del estrecho de Ormuz, por el que pasa un 45 % del petróleo que importa, China ha registrado una de las mayores subidas recientes en los precios de los combustibles, lo que provocó que los reguladores intervinieran para limitar su impacto sobre los ciudadanos. EFE

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