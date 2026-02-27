China suspende aranceles adicionales a productos agrícolas de Canadá desde el 1 de marzo

2 minutos

Pekín, 27 feb (EFE).- China suspenderá a partir del 1 de marzo los aranceles adicionales que aplicaba a determinados productos agrícolas procedentes de Canadá, tras el acuerdo preliminar alcanzado entre ambos países para rebajar restricciones comerciales, anunció este viernes el Ministerio de Comercio chino.

Según el comunicado oficial, el ajuste estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y supone que no se impondrá el arancel adicional del 100 % sobre la torta de aceite y los guisantes canadienses, ni el gravamen adicional del 25 % sobre langostas y cangrejos originarios de ese país.

El Ministerio indicó que la decisión responde a un «arreglo conjunto preliminar» alcanzado recientemente entre China y Canadá para abordar cuestiones económicas y comerciales pendientes, y que las medidas se ajustan tras constatar cambios en las restricciones aplicadas por Ottawa a productos chinos.

La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado señaló en un anuncio separado que el ajuste se adopta para implementar el «consenso importante alcanzado por los líderes de China y Canadá» y precisó que la modificación afecta a las medidas adicionales impuestas en 2025 en el marco de una investigación por prácticas consideradas discriminatorias.

El anuncio se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunciara el pasado mes de enero en Pekín, tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, un acuerdo preliminar para reducir aranceles sobre productos agrícolas canadienses y permitir la entrada de hasta 49.000 vehículos eléctricos chinos al año bajo el arancel de nación más favorecida del 6,1 % -en lugar del gravamen anterior del 100 %.

Poco después de su visita a China, Carney afirmó que Canadá no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con Pekín, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera de que impondría aranceles del 100 % a los productos canadienses si Ottawa avanzaba en ese sentido.

El entendimiento se produce tras años de tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países, que se intensificaron a partir de 2018 con el caso de la directiva de Huawei Meng Wanzhou y los posteriores intercambios de detenciones y sanciones, y que volvieron a deteriorarse en 2023 por acusaciones canadienses de injerencia electoral. EFE

gbm/rml