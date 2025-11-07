China suspende ciertas restricciones a la exportación de tierras raras y otros materiales

Pekín, 7 nov (EFE).- China suspendió este viernes durante un año las medidas de control a la exportación que impuso el pasado 9 de octubre sobre materiales estratégicos como tierras raras, componentes de baterías de litio y diamantes sintéticos industriales.

Según un comunicado del Ministerio de Comercio, la suspensión entra en vigor de inmediato y se mantendrá hasta el 10 de noviembre de 2026.

El anuncio se produce después de que los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, alcanzasen una serie de consensos comerciales durante su reunión de la semana pasada, celebrada en la localidad surcoreana de Busan. EFE

