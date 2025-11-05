China suspende durante un año un «arancel adicional» del 24 % a productos de EE.UU.

Pekín, 5 nov (EFE).- China anunció este miércoles que suspenderá durante un año la aplicación de un «arancel adicional» del 24 % sobre productos procedentes de Estados Unidos, una medida enmarcada en la tregua comercial alcanzada la semana pasada entre ambos países.

Según un comunicado de la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), la decisión, que entrará en vigor el 10 de noviembre a las 13:01 hora local (05:01 GMT), busca “implementar los resultados y consensos alcanzados en las consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos”.

Durante este periodo, se mantendrá vigente un gravamen adicional del 10 % sobre determinados bienes estadounidenses, sin que Pekín haya especificado cuáles. EFE

