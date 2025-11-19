China suspende las importaciones de mariscos de Japón ante tensión bilateral, según medios

2 minutos

Tokio, 19 nov (EFE).- China comunicó a Japón que suspenderá sus importaciones de mariscos, afirmó este miércoles una fuente gubernamental nipona citada por la agencia Kyodo, apenas dos semanas después de haberlas reanudado y en plena escalada de tensión bilateral a causa de Taiwán.

Japón comenzó a exportar de nuevo mariscos a China el pasado 7 de noviembre después de que Pekín levantara parcialmente el veto impuesto sobre productos del mar japoneses en agosto de 2023, cuando el país asiático comenzó el vertido de agua contaminada y tratada de la central nuclear de Fukushima, dañada por el terremoto y posterior tsunami de marzo de 2011.

La reimposición del veto, que no ha sido confirmado por China, indica que continúa la tensión entre ambos países debido a las recientes declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre una posible intervención japonesa en un conflicto en torno a Taiwán.

Las autoridades chinas habrían informado a las japonesas de que la nueva suspensión respondería al interés de Pekín de vigilar el susodicho vertido, según detalles publicados por la cadena pública NHK.

Pekín aprobó el pasado junio reanudar las importaciones de pescado y mariscos procedentes de Japón, a excepción de las de diez de sus 47 prefecturas, entre ellas Fukushima y Miyagi, dos de las más afectadas por los desastres naturales de hace 14 años.

Tokio celebró entonces la noticia, aunque venía pidiendo al país vecino que reanudara la totalidad de esas exportaciones, claves para la industria pesquera de la damnificada región del noreste japonés.

Este nuevo giro de los acontecimientos se produce en un momento de renovada tensión entre Japón y China tras los comentarios de la mandataria japonesa en su primer mes de mandato, que han devenido en una crisis diplomática que ya ha afectado también a sectores como el turístico, el de la educación o el del entretenimiento, con llamados mutuos al boicot. EFE

