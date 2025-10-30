China suspenderá por un año las restricciones a tierras raras anunciadas en octubre

Pekín, 30 oct (EFE).- China anunció este jueves que suspenderá durante un año la aplicación de las medidas de control a la exportación de tierras raras y otros materiales estratégicos, adoptadas el pasado 9 de octubre, en el marco de los consensos alcanzados con Estados Unidos tras la reunión de este jueves entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump.

En respuesta a los escollos a la exportación de tierras raras, un grupo de minerales clave en diversas industrias cuya producción y procesamiento China controla a nivel mundial, Trump había amenazado en las últimas semanas con imponer un gravamen adicional del 100 % a los productos chinos a partir del 1 de noviembre. EFE

