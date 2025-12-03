China tacha al presidente de Taiwán de «instigador» tras su defensa de soberanía taiwanesa

2 minutos

Pekín, 3 dic (EFE).- El Gobierno chino acusó este miércoles al presidente de Taiwán, William Lai, de alentar la tensión entre ambos lados del Estrecho y lo tildó de «instigador», en una dura réplica a los mensajes en los que el mandatario defendió la soberanía de la isla y la necesidad de reforzar su seguridad.

En una rueda de prensa periódica, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhang Han afirmó que las declaraciones recientes de Lai, en las que sostuvo que Taiwán es un «país soberano» y que su futuro corresponde decidirlo a sus 23 millones de habitantes, son «falacias separatistas cargadas de hostilidad».

Según Zhang, la postura del líder isleño «empuja a Taiwán hacia un escenario de guerra», y reiteró que, desde la perspectiva de Pekín, la isla «nunca ha sido un país y nunca lo será».

El portavoz insistió en que el principio de que «Taiwán es parte de China» es «indiscutible» y sostuvo que el futuro del territorio «solo puede ser decidido por los más de 1.400 millones de chinos».

También advirtió de que «la independencia significa guerra» y que ninguna fuerza debe «subestimar la determinación» de China para salvaguardar lo que considera su integridad territorial.

Las declaraciones se producen después de que Lai, en un acto ante reservistas, subrayara este martes que no existe margen para «concesiones» en materia de seguridad nacional y advirtiera de que las maniobras del Ejército chino alrededor de la isla buscan convertirse en «ensayos reales» que podrían escalar hacia un conflicto.

El mandatario defendió que la paz «no se logra con ilusiones» y que solo con «fortaleza real» puede mantenerse la estabilidad en la región.

La semana pasada, Lai propuso un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.700 millones de dólares) para reforzar las capacidades de ataque de largo alcance y defensa antiaérea de la isla.

China considera a Taiwán una «parte inalienable» de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, mientras que Taipéi sostiene que solo los taiwaneses pueden decidir su futuro político. EFE

gbm/jacb/rrt