China tacha de infundadas las acusaciones japonesas sobre su expansión militar

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Pekín, 1 jun (EFE).- El Gobierno chino aseguró este lunes que las acusaciones realizadas recientemente por el ministro de defensa japonés, Shinjiro Koizumi, sobre una «rápida expansión» de las capacidades militares de China son «infundadas» y le acusó de usarlas para «desviar la atención».

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que las afirmaciones realizadas por el funcionario japonés «carecen de fundamento».

Seguidamente, Lin hizo referencia a los acuerdos internacionales y a la Constitución nipona que, tras la Segunda Guerra Mundial, establecieron restricciones para evitar el rearme de Japón y que, a su juicio, el actual Gobierno japonés intenta sobrepasar.

El vocero indicó que el presupuesto de defensa más reciente de Japón ha superado los «9 billones de yenes»(60.000 millones de dólares, 55.600 millones de euros), marcando por decimocuarto año consecutivo un nuevo máximo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Lin declaró que los nipones están haciendo «caso omiso» a estos hechos para «desviar la atención y lanzar acusaciones contra otros».

También aludió a que, desde la llegada del actual Gobierno japonés, se ha acelerado el despliegue de misiles ofensivos o flexibilizado las restricciones a la exportación de armamento letal, lo que «supone un desafío al orden internacional».

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, justificó este domingo en Singapur la revisión de la estrategia de seguridad de Tokio, que elimina las restricciones a la exportación de material militar letal por primera vez desde la II Guerra Mundial, en paralelo a lo que describió como una «rápida expansión» de las capacidades militares de China.

Tokio y Pekín están enfrentados debido a unos comentarios que hizo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a finales de 2025 en los que planteaba la posibilidad de intervenir en Taiwán en caso de conflicto en la isla, al considerar que podría constituir una «amenaza a la supervivencia» de su país.

En un aumento de las tensiones, recientemente Japón y Filipinas anunciaron un inicio de negociaciones para delimitar sus fronteras marítimas, y que afectaría a las reclamaciones de soberanía que China mantiene en el Indopacífico, a lo que la Guardia Costera china respondió anunciando este lunes que realizó una «patrulla de aplicación de la ley» en aguas situadas al este de Taiwán. EFE

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