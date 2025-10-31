China urge a EEUU a «levantar el bloqueo contra Cuba de inmediato» tras votación en la ONU

2 minutos

Pekín, 31 oct (EFE).- China instó hoy a Estados Unidos a «atender la petición de la comunidad internacional» y a levantar el embargo y las sanciones contra Cuba «de inmediato», después de la votación de la resolución que condena las sanciones de Washington contra la isla, aprobada en la Asamblea General de la ONU con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun destacó hoy en una rueda de prensa el «profundo sufrimiento al pueblo cubano» causado por «un bloqueo brutal de más de 60 años».

Guo aseveró que la votación en Naciones Unidas «refleja una vez más el amplio apoyo de la comunidad internacional a la justa lucha del pueblo cubano por defender su soberanía nacional y oponerse a la injerencia extranjera y al bloqueo».

«Asimismo, demuestra, una vez más, que el unilateralismo y la intimidación son injustos e impopulares», agregó el vocero, al tiempo que aseguraba que su país «lleva votando desde 1992 a favor de resoluciones que se oponen al bloqueo estadounidense».

Según Guo, China «se mantiene firme en su defensa de la justicia internacional y seguirá apoyando con firmeza al pueblo cubano en su oposición a la injerencia extranjera y en su búsqueda de un desarrollo acorde con sus condiciones nacionales».

La resolución, no vinculante y presentada cada año por Cuba desde 1992, ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional.

La Habana entiende como una victoria diplomática este respaldo internacional anual en la ONU, aunque no tiene efectos prácticos. EFE

