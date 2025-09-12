The Swiss voice in the world since 1935

China urge a Israel a evitar la escalada y pide retomar las negociaciones en Oriente Medio

Pekín, 12 sep (EFE).- China instó este viernes a Israel a realizar esfuerzos positivos para frenar la violencia en Oriente Medio, después de los últimos ataques israelíes en varios países de la región.

“Urgimos firmemente a todas las partes implicadas, en especial a Israel, a extinguir las llamas de la guerra, reanudar las negociaciones y restaurar la paz y la estabilidad en la región, no lo contrario”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian.

El vocero subrayó que Pekín “se opone a acciones que infrinjan la soberanía y la seguridad de los países de la región, condena todo acto que dañe a civiles inocentes y rechaza cualquier movimiento que agrave las tensiones y deteriore aún más la situación”.

Añadió que “la violencia no puede traer seguridad y la fuerza no producirá la paz”.

Los ataques israelíes de esta semana se extendieron a varios escenarios regionales.

En Catar, Tel Aviv aseguró haber atacado a líderes de Hamás, acción que Doha denunció como una violación de su soberanía.

En el sur del Líbano, Israel afirmó haber abatido a un miliciano vinculado a Irán y a Hizbulá, mientras que en Yemen las autoridades locales reportaron más de una treintena de muertos en bombardeos contra la capital Saná y la provincia de Al Jawf. EFE

