China Vanke cae en bolsa tras advertir de pérdidas récord por 11.800 millones de dólares

4 minutos

Shanghái (China), 2 feb (EFE).- Las acciones del endeudado gigante inmobiliario chino China Vanke caían hoy hasta un 7,4 % tras avanzar pérdidas netas de unos 82.000 millones de yuanes (11.796 millones de dólares, 9.945 millones de euros) en un 2025 en el que se tornó en la última víctima de la prolongada crisis inmobiliaria en el país.

Al descanso de la media sesión, los títulos cotizados en la Bolsa de Hong Kong moderaron levemente esa caída hasta un 5,53 %, acumulando actualmente un desplome de un 34 % en los últimos 12 meses y de más de un 91 % frente a su pico máximo, marcado a principios de 2018.

En un comunicado remitido en la noche del viernes al parqué de la antigua colonia británica, Vanke alertó del mencionado resultado negativo, que supondría incrementar las pérdidas en casi un 66 % con respecto al año anterior; no se espera que la compañía divulgue oficialmente sus cuentas auditadas hasta finales de marzo.

La compañía achaca la coyuntura a una «reducción significativa de la escala de transacciones» en los proyectos de promoción inmobiliaria y a unos márgenes de beneficio «bajos», así como una «mayor exposición a riesgos de negocio» o a que el valor de algunas operaciones fue menor al que se le había asignado en las cuentas.

En 2025, Vanke entregó 117.000 viviendas, prioridad marcada por Pekín para las promotoras en el marco de la crisis inmobiliaria para evitar problemas sociales, ya que los inmuebles son uno de los vehículos de inversión predilectos de las familias chinas.

«Sin embargo, la compañía todavía afronta graves desafíos (…) y sus resultados operativos seguirán viéndose bajo presión», agrega el documento.

Más pérdidas e insolvencia

Según Bloomberg, las pérdidas de los últimos dos años -antes de eso, Vanke siempre había obtenido beneficios desde que salió a bolsa en 1991- equivalen de forma combinada a más de la mitad del patrimonio que reflejaban sus cuentas en 2023, «una señal de lo rápido que las pérdidas están comiéndose los colchones de capital».

Jeff Zhang, analista de Morningstar citado por ese medio, asegura que Vanke seguirá arrojando pérdidas hasta 2028 y que, entretanto, se tornará «insolvente», por lo que seguirá dependiendo del apoyo de las autoridades.

El caso Vanke es relevante porque, tras el derrumbe de gigantes privados como Evergrande o Country Garden ante sus respectivas crisis de deuda, era una de las pocas promotoras estatales que todavía contaba con una calificación crediticia favorable hasta que, en marzo del año pasado, las principales agencias la rebajaron a categoría de ‘bono basura’, con varias revisiones a la baja desde 2024.

Esto la situó como una firma clave a la hora de evaluar la postura de las autoridades para con el sector; Vanke ha evitado caer en el impago de su deuda únicamente gracias a préstamos por unos 4.200 millones de dólares por parte de su principal accionista, Shenzhen Metro.

Esquivando el impago

Sin embargo, ese apoyo está en duda desde finales de 2025, ya que las autoridades apuntan ahora hacia condiciones más estrictas para seguir financiando al grupo, lo que ha hecho que los inversores duden de su capacidad para seguir evitando el impago, y también que teman por un posible contagio a otras promotoras que también resistían.

Por el momento, Vanke ha logrado esquivar el ‘default’ al conseguir el apoyo de sus acreedores con una oferta mejorada para postergar el vencimiento de algunos bonos.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado diversas medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano.

No obstante, el mercado no responde: las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022; el 8,5 % en 2023; otro 12,9 % en 2024, y un 8,7 % adicional en 2025. EFE

vec/rrt