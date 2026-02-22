China vigiló reciente paso de un buque australiano por el estrecho de Taiwán, según medio

1 minuto

Pekín, 22 feb (EFE).- Un buque de guerra australiano atravesó el estrecho de Taiwán entre el viernes y el sábado y fue objeto de seguimiento y vigilancia por parte del Ejército chino durante su tránsito, informó el diario oficialista Global Times, que citó a fuentes militares chinas.

De acuerdo con el rotativo, el navío es el Toowoomba, una fragata de la Marina australiana.

El periódico señaló este sábado, citando a un «informante militar», que el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevó a cabo un seguimiento «de principio a fin» y mantuvo «alerta y vigilancia» durante el paso de la embarcación por la vía marítima.

Global Times no precisó si el tránsito fue notificado previamente ni ofreció detalles sobre eventuales incidentes durante la travesía. Tampoco hubo, hasta el momento, un comunicado oficial del Ministerio de Defensa chino o del Ejército confirmando el operativo descrito por el diario.

Australia, al igual que Estados Unidos y otros aliados occidentales, ha defendido en ocasiones anteriores la libertad de navegación en aguas internacionales del Indo-Pacífico.

En los últimos años, buques de guerra estadounidenses, británicos, canadienses y de otros países han realizado tránsitos similares por el estrecho, lo que ha generado protestas de Pekín y despliegues de seguimiento por parte de las fuerzas chinas.

China considera a Taiwán una «parte inalienable» de su territorio para cuya «reunificación» no ha descartado el uso de la fuerza. EFE

aa/alf