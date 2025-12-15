China y Arabia Saudí abogan por reforzar la coordinación en asuntos regionales y globales

Pekín, 15 dic (EFE).- China y Arabia Saudí expresaron su voluntad de reforzar la comunicación y la coordinación bilateral en «cuestiones regionales e internacionales de interés común», informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de China tras la reunión mantenida entre los cancilleres de ambos países.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, mantuvo este domingo un encuentro con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, durante su visita al país árabe, en la que ambos dialogaron sobre el «refuerzo de la cooperación bilateral en todos los ámbitos», de acuerdo a un comunicado de la Cancillería del gigante asiático.

«Ambas partes subrayaron que seguirán apoyándose mutuamente en las cuestiones que afectan a sus respectivos intereses fundamentales, implementarán una serie de importantes iniciativas planteadas por los líderes de ambos países y respaldarán que los países amigos alcancen la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad», indicó el texto oficial.

Durante el encuentro, Wang trasladó el apoyo de China a Arabia Saudí en el «desarrollo y fortalecimiento» de sus relaciones con Irán, al tiempo que elogió el papel de liderazgo y los esfuerzos realizados por la parte saudí «para promover la seguridad y la estabilidad regional e internacional».

Ambos cancilleres reafirmaron además su apoyo a los esfuerzos para promover una «solución integral y justa» de la cuestión palestina, sobre la base del principio de los «dos Estados», las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y la «Iniciativa de Paz Árabe», con el establecimiento de un Estado palestino independiente, con Jerusalén Este como capital, sobre la base de las fronteras de 1967.

El diplomático chino también aprovechó su viaje a Riad para reunirse con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, quien subrayó la intención de su país de «profundizar aún más la cooperación con China en ámbitos como petróleo y gas, nuevas energías, inteligencia artificial y alta tecnología», señaló la Cancillería china en un comunicado aparte.

Estas reuniones tuvieron lugar dos días después del encuentro en Abu Dabi entre Wang y su homólogo emiratí, Abdullah bin Zayed, en el que el jefe de la diplomacia china abogó por «profundizar» la cooperación en el ámbito del petróleo y el gas con Emiratos Árabes Unidos.

Ambas citas se enmarcan en la gira oficial del canciller chino por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, adonde viajó para conversar con sus homólogos sobre las relaciones bilaterales, la situación en Oriente Medio y los «principales asuntos de interés común», según el Ministerio de Exteriores de China.

Pekín ha intensificado en los últimos años su labor diplomática en Oriente Medio y ha actuado de intermediario en acuerdos como el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán en 2023 o la reconciliación en 2024 entre catorce facciones palestinas, entre ellas las enfrentadas Hamás y Fatah. EFE

