China y Corea del Norte reanudarán hoy el tren de pasajeros Pekín-Pionyang tras seis años

Pekín, 12 mar (EFE).- China y Corea del Norte reanudarán este jueves el servicio ferroviario internacional de pasajeros entre Pekín y Pionyang con la salida prevista esta tarde desde la capital china del primer tren en más de seis años, tras la suspensión de la conexión en 2020 por la pandemia de covid-19.

El convoy tiene previsto partir de la estación de Pekín a las 17:26 hora local (09.26 GMT) dentro del restablecimiento del servicio anunciado recientemente por el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China, que prevé trenes en ambos sentidos cuatro días por semana entre las capitales de los dos países y conexiones diarias entre la ciudad china de Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning, y Pionyang.

El trayecto entre Pekín y la capital norcoreana se realiza mediante dos coches de pasajeros internacionales acoplados a trenes ya existentes dentro de cada país.

Tras salir de Pekín y pasar por ciudades nororientales como Tianjin y Shenyang, los vagones llegarán a Dandong, donde se conectarán con un tren que cruzará la frontera hacia la ciudad norcoreana de Sinuiju antes de continuar hasta Pionyang, con llegada prevista a las 18:07 del día siguiente.

Según informaciones recogidas por el medio chino Jimu News, los billetes ya comenzaron a venderse de forma presencial en varios puntos autorizados en ciudades como Pekín, Tianjin, Shanhaiguan, Shenyang y Dandong.

Ese portal señala que, desde el anuncio del restablecimiento del servicio, las oficinas de venta han recibido numerosas llamadas de personas interesadas en viajar a Corea del Norte.

No obstante, empleados de uno de los puntos de venta consultados por ese medio indicaron que, por ahora, los turistas chinos no pueden solicitar visados turísticos individuales en las representaciones diplomáticas norcoreanas en China, por lo que la mayoría de compradores actuales son ciudadanos norcoreanos o viajeros chinos con visados de negocios u otros permisos de entrada al país vecino.

Desde la reapertura gradual de fronteras tras la pandemia, Corea del Norte ha permitido la entrada de turistas extranjeros de forma muy limitada y, hasta ahora, principalmente procedentes de Rusia, sin autorizar todavía el regreso de grupos turísticos procedentes de China, que representaban la mayor parte de sus visitantes extranjeros antes de la pandemia.

Sin embargo, la reactivación de la línea ferroviaria ha coincidido además con la aparición de ofertas de agencias de viajes chinas que anuncian circuitos organizados de una semana por Corea del Norte a partir de junio, con precios de unos 7.000 yuanes (1.019 dólares) por persona, según anuncios difundidos en redes sociales, lo que podría apuntar a una posible reapertura del país a turistas chinos a corto plazo.

China sigue siendo el principal socio comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un contexto marcado por las sanciones internacionales contra Pionyang y por el estrechamiento de los lazos de este con Moscú. EFE

