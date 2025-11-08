China y EE. UU. suspenden por un año sus tasas portuarias mutuas a partir de este lunes

2 minutos

Shanghái (China), 8 nov (EFE).- China y Estados Unidos suspenden, a partir de la tarde de este lunes, las tasas portuarias mutuas que se habían impuesto en octubre en el marco de la última crisis comercial previa a los acuerdos que firmaron a finales del mes de octubre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump.

Concretamente, según indicó a finales de octubre el Ministerio chino de Comercio, esos gravámenes quedarán sin efecto durante un año después de que, este 10 de noviembre, Washington suspenda sus investigaciones contra los sectores marítimo, logístico y de astilleros del país asiático.

Estas «tasas portuarias especiales» contra buques estadounidenses fueron anunciadas el 10 de octubre por el Ministerio chino de Transporte en respuesta a una medida similar anunciada por EE. UU. en abril contra barcos chinos, entrando en vigor ambas apenas cuatro días después.

Desde ese 14 de octubre, China sometió a tarifas adicionales por cada viaje a los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense; así como a los construidos en el país norteamericano o pertenecientes a empresas con, al menos, un 25 % de capital de EE. UU.

Las tasas que se estaban aplicando eran de 50 dólares por tonelada neta a los navíos chinos que entraban a puertos estadounidenses, cifra que subiría en 30 dólares anuales hasta 2028, y de 56 dólares a los buques de EE. UU. que arribaran a puertos de China, elevándose paulatinamente hasta 157 dólares también hasta el mencionado año.

Tanto representantes del sector como analistas habían advertido de que estas tasas elevarían los costes operativos del transporte y causarían alteraciones de rutas o reducciones de volúmenes de carga en un sector ya presionado por el encarecimiento del combustible y la debilidad del comercio global.

Según cálculos de Alphaliner, de mantenerse la medida las diez mayores navieras habrían pagado hasta 3.200 millones de dólares en tasas estadounidenses en 2026, de las que la estatal china Cosco habría asumido cerca de 1.530 millones.

Aparte de las tasas portuarias, China y EE. UU. también acordaron rebajar algunos de los aranceles anunciados en los últimos meses, suspender algunas restricciones a exportaciones -por ejemplo, las anunciadas por China a las tierras raras en octubre- o relanzar el comercio agrícola. EFE

