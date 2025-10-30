China y EEUU suspenderán por un año las tasas portuarias mutuas tras la reunión Xi-Trump

1 minuto

Pekín, 30 oct (EFE).- China y Estados Unidos suspenderán durante un año las tasas portuarias que se imponían mutuamente, anunció el Ministerio de Comercio del país asiático poco después de la reunión que mantuvieron hoy en Corea del Sur los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump.

La citada cartera avanzó en un comunicado que Washington «suspenderá la implementación de las medidas adoptadas en su investigación bajo la Sección 301 y dirigidas a las industrias naviera y logística de China», que a su vez hará lo propio con las tasas que aplicó en represalia a los buques estadounidenses. EFE

