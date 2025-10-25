China y Estados Unidos comienzan su nueva ronda de negociaciones comerciales en Malasia

1 minuto

Kuala Lumpur, 25 oct (EFE).- Las delegaciones encargadas de las negociaciones comerciales de China y Estados Unidos comenzaron este sábado su nueva ronda de conversaciones en Kuala Lumpur, según informó la agencia oficial china Xinhua, en medio de un aumento de tensiones por nuevas restricciones tecnológicas por ambas partes.

«Las delegaciones china y estadounidense se han reunido este sábado por la mañana para hablar de asuntos comerciales y económicos», dijo Xinhua en un escueto comunicado. Se cree que la reunión tiene lugar en un hotel de la capital malasia.

Según informaciones previas, son el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante comercial del país norteamericano, Jamieson Greer, quienes participan por la parte de EE.UU., mientras Pekín confirmó el viaje a la capital malasia del viceprimer ministro chino He Lifeng (24-26 de octubre). EFE

sn-pav-jacb/rrt