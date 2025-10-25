China y Estados Unidos comienzan su nueva ronda de negociaciones comerciales en Malasia

3 minutos

Kuala Lumpur, 25 oct (EFE).- Las delegaciones encargadas de las negociaciones comerciales de China y Estados Unidos comenzaron este sábado su nueva ronda de conversaciones en Kuala Lumpur, según informó la agencia oficial china Xinhua, en medio de un aumento de tensiones por nuevas restricciones tecnológicas por ambas partes.

«Las delegaciones china y estadounidense se han reunido este sábado por la mañana para hablar de asuntos comerciales y económicos», dijo Xinhua en un escueto comunicado. Se cree que la reunión tiene lugar en un hotel de la capital malasia.

Según informaciones previas, son el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante comercial del país norteamericano, Jamieson Greer, quienes participan por la parte de EE.UU., mientras Pekín confirmó el viaje a la capital malasia del viceprimer ministro chino He Lifeng (24-26 de octubre).

La cita, acordada tras una reciente videollamada entre las partes, buscará acercar las posturas entre las mayores potencias mundiales después de las últimas fricciones comerciales y antes de la esperada reunión del presidente de EE.UU., Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, el próximo 30 de octubre, según Washington.

La nueva escalada de tensiones tiene de fondo nuevas restricciones chinas a la exportación de tierras raras, un grupo de metales esenciales para la industria tecnológica cuyo procesamiento y producción China controla, así como nuevas tarifas portuarias mutuas, entre otros asuntos.

Pekín justificó las restricciones a las exportaciones de tierras raras por motivos de seguridad nacional, mientras Washington, que impone otras restricciones tecnológicas a China, las calificó de «desproporcionadas».

En respuesta, el presidente estadounidense amenazó con elevar al 100 % los gravámenes a los productos chinos desde el 1 de noviembre.

Esta es la quinta reunión entre He, Bessent y Greer desde mayo, con la última celebrada a mediados de septiembre en Madrid.

Las conversaciones en la capital malasia suceden casi en paralelo a la reunión de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebra entre el domingo y el martes en Kuala Lumpur, a donde se espera que llegue Trump el domingo, para participar en la cumbre y mantener reuniones bilaterales.

También se producen antes de que el dirigente estadounidense y el líder chino se reúnan en principio el próximo 30 de octubre en Gyeongju, en Corea del Sur, anunció este jueves la Casa Blanca, en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). EFE

sn-pav-jacb/rrt