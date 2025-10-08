China y Malasia realizarán maniobras militares conjuntas en la antesala de cumbre ASEAN

Pekín, 8 oct (EFE).- Las fuerzas armadas de China y Malasia llevarán a cabo un ejercicio conjunto en Malasia y sus aguas adyacentes entre mediados y finales de octubre, justo en la antesala de la próxima cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), informó este miércoles el Ministerio de Defensa chino.

El simulacro, denominado ‘Amistad y Paz-2025’, estará centrado en la «asistencia humanitaria y mitigación de desastres, así como en la seguridad marítima», indicó la cartera castrense en un comunicado, en el que no brindó detalles sobre las fechas exactas de los ejercicios.

Las maniobras contarán con la participación de fuerzas multidisciplinarias de los Ejércitos chino y malasio, que realizarán maniobras conjuntas con tropas reales frente a observadores de otros países de la ASEAN.

Esta será la sexta edición de este simulacro, cuyo objetivo es «profundizar la cooperación práctica entre las fuerzas armadas de China y los países del Sudeste Asiático, mejorar su capacidad conjunta para hacer frente a amenazas de seguridad no tradicionales y salvaguardar la paz y la estabilidad regionales», apuntó el comunicado.

Según el China Military Bugle, un medio afiliado al Centro de Noticias del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), las maniobras tendrán lugar del 15 al 23 de octubre.

Las tropas chinas participantes partieron este miércoles de las bases militares de Zhanjiang, Sanya y Hong Kong y se dirigieron a Malasia por vía marítima.

Más de 700 oficiales y soldados del Comando del Teatro Sur de Operaciones del EPL estarán presentes en los ejercicios, en los que China y Malasia desplegarán conjuntamente más de 1.000 efectivos y más de 500 equipos, incluidos vehículos con ruedas, buques de superficie, helicópteros y drones, de acuerdo al China Military Bugle.

La cadena estatal china CCTV, por su parte, indicó que el destructor Tipo 052D Yinchuan, el buque de desembarco anfibio Tipo 071 Jinggangshan y la corbeta Tipo 056A Jingmen participarán en el simulacro.

Estos ejercicios finalizarán justo antes de la celebración de la 47ª cumbre de líderes de la ASEAN, un encuentro que se desarrollará entre el 26 y el 28 de octubre en Kuala Lumpur y al que está previsto que asista el presidente estadounidense, Donald Trump.

China y Malasia acercaron posturas durante la visita a la capital malasia del mandatario chino, Xi Jinping, en abril pasado, en la que ambos países acordaron resolver por la «vía pacífica» los conflictos territoriales que mantienen en el mar de China Meridional, reclamado en casi su totalidad por Pekín y donde ambas naciones se disputan varias islas.

En lo que va de año China ha llevado a cabo ejercicios militares conjuntos con varios países del Sudeste Asiático, entre ellos Singapur, Camboya y Tailandia. EFE

