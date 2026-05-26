China y Pakistán se coordinarán sobre Afganistán tras los choques entre Islamabad y Kabul

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Pekín, 26 may (EFE).- China y Pakistán acordaron mantener una «estrecha comunicación y coordinación» sobre Afganistán tras la reunión informal trilateral celebrada en abril en la ciudad china de Urumqi (oeste), en la que Pekín medió entre Islamabad y el Gobierno talibán afgano para tratar de contener la escalada fronteriza entre ambos países.

En una declaración conjunta publicada este martes por la agencia oficial Xinhua al término de la visita oficial a China del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, las partes valoraron «positivamente» la reunión informal China-Afganistán-Pakistán celebrada en Urumqi y el papel de Pekín como plataforma de diálogo entre Kabul e Islamabad.

El comunicado señala que China y Pakistán coincidieron en que «ningún individuo, grupo o partido» debe poder utilizar «los territorios relevantes» para «dañar o amenazar la seguridad y los intereses regionales» ni para llevar a cabo «actos o actividades terroristas».

La referencia se produce después de que, a comienzos de abril, delegaciones de Pakistán y del Gobierno talibán afgano mantuvieran en Urumqi una semana de contactos bilaterales y trilaterales mediados por China, que Pekín presentó entonces como un proceso de «significado sustancial».

En esas conversaciones, según la Cancillería china, las partes identificaron el terrorismo como «el factor central» que afecta a las relaciones entre Islamabad y Kabul y se comprometieron a no adoptar medidas que pudieran «escalar o complicar la situación».

Sin embargo, los enfrentamientos y bombardeos transfronterizos continuaron en las semanas posteriores, con denuncias cruzadas de víctimas civiles y daños a infraestructuras en ambos lados de la Línea Durand, la frontera porosa entre Afganistán y Pakistán.

Islamabad acusa desde hace años al Gobierno talibán afgano de permitir que el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) utilice territorio afgano para planear ataques en Pakistán, extremo que Kabul niega y atribuye a fallos internos de seguridad paquistaníes. EFE

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