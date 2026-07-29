China y Rusia concluyen una patrulla naval conjunta en el Pacífico occidental

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Pekín, 29 jul (EFE).- Una formación naval conjunta de China y Rusia llegó este miércoles a Vladivostok, en el extremo oriental ruso, tras completar una patrulla marítima que comenzó el pasado 13 de julio en Qingdao (este de China) y que recorrió aguas del Pacífico occidental, el mar de Ojotsk y el mar de Japón, informó la agencia estatal china Xinhua.

La flotilla estuvo integrada por los destructores lanzamisiles chinos Kaifeng y Anshan, el buque de abastecimiento Kekexilihu y la corbeta rusa Rezkiy, precisó la agencia.

Los buques zarparon de Qingdao tras la clausura de los ejercicios navales ‘Mar Conjunto-2026’ y atravesaron durante su travesía los estrechos de Miyako, Etorofu y Soya antes de llegar a Vladivostok.

Durante la patrulla, las fuerzas de ambos países realizaron ejercicios de aterrizaje de helicópteros, lucha antiterrorista conjunta, rescate humanitario e inspección y captura de embarcaciones, además de otros ejercicios «orientados al combate real».

Pekín presentó la patrulla como una actividad incluida en el plan anual de cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países, destinada a mejorar su capacidad de acción conjunta y a responder de forma coordinada a «amenazas a la seguridad marítima».

La agencia oficial agregó que la operación «no guarda relación con la actual situación internacional y regional».

La patrulla se produjo después de los ejercicios ‘Mar Conjunto-2026’, celebrados en aguas y espacio aéreo cercanos a Qingdao y centrados, según la parte china, en la «respuesta conjunta a amenazas a la seguridad marítima».

Aquellas maniobras incluyeron reconocimiento conjunto, defensa aérea y antimisiles, ataques contra objetivos marítimos y rescate submarino, con participación de fuerzas de superficie, submarinas, aéreas y de apoyo.

China y Rusia han intensificado en los últimos años su cooperación militar mediante maniobras navales, patrullas aéreas conjuntas y contactos de alto nivel entre sus mandos, en paralelo al estrechamiento político sellado por sus presidentes, Xi Jinping y Vladímir Putin, poco antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando proclamaron en Pekín una relación bilateral «sin límites». EFE

aa/pcc

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