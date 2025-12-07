China y Rusia efectuaron maniobras anti-misiles conjuntas a inicios de diciembre

2 minutos

Pekín, 7 dic (EFE).- China y Rusia llevaron a cabo su tercera ronda de maniobras anti-misiles conjuntas en territorio ruso a principios de diciembre, anunció el Ministerio de Defensa del país asiático.

Los ejercicios «no estaban dirigidos a terceras partes ni respondían a ninguna de las situaciones internacionales actuales», señala un escueto comunicado publicado esta madrugada en la página web de la cartera castrense.

La nota oficial no revela la zona donde se ejecutaron las maniobras ni su duración.

Pekín y Moscú realizan ejercicios militares de forma periódica desde que a principios de 2022 -poco antes de la invasión rusa de Ucrania- rubricaron una estrecha alianza estratégica que se ha intensificado desde entonces e incluido viajes del presidente Xi Jinping a Rusia y de Putin a China.

Las maniobras ahora anunciadas se producen pocas semanas después de una visita a Moscú de Zhang Youxia, vicepresidente del principal organismo militar del gigante asiático, la Comisión Militar Central.

«Los ministerios de Defensa ruso y chino han comenzado a implementar los acuerdos alcanzados al más alto nivel, ampliando considerablemente el número de ejercicios en tierra, mar y aire», dijo durante esa visita el titular de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, al general chino.

De acuerdo con Beloúsov, el objetivo de estos ejercicios es «garantizar la seguridad de ambos países».

Además, China y Rusia celebraron el pasado 2 de diciembre en Moscú consultas sobre seguridad estratégica encabezadas por el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, y el ministro chino de Exteriores, Wang Yi.

En esa reunión, Shoigú, afirmó que la coordinación ruso-china en el ámbito de la seguridad estratégica tiene un «papel estabilizador importantísimo» y ayuda a la configuración de un «orden mundial más justo, que no contempla posiciones privilegiadas de determinados países y su dominio en los asuntos mundiales». EFE

