China y Rusia piden pronta reanudación del diálogo sobre Irán y condenan ataques de EE.UU.

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Pekín, 20 may (EFE).- China y Rusia abogaron hoy por una pronta reanudación de las negociaciones en torno a Irán para evitar una ampliación del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que condenaron los ataques de Estados Unidos e Israel.

«Rusia y China subrayan la necesidad de un pronto retorno al diálogo y las negociaciones de todas las partes implicadas en el conflicto para evitar una ampliación de la zona de conflicto», señala la declaración conjunta publicada por medios rusos al término de la cumbre en Pekín entre los líderes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin. EFE

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