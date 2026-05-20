China y Rusia piden pronta reanudación del diálogo sobre Irán y condenan ataques de EE.UU.

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Pekín, 20 may (EFE).- China y Rusia abogaron hoy por una pronta reanudación de las negociaciones en torno a Irán para evitar una ampliación del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que condenaron los ataques de Estados Unidos e Israel.

«Rusia y China subrayan la necesidad de un pronto retorno al diálogo y las negociaciones de todas las partes implicadas en el conflicto para evitar una ampliación de la zona de conflicto», señala la declaración conjunta publicada al término de la cumbre en Pekín entre los líderes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin.

Añadieron que Pekín y Moscú «comparten la opinión de que los ataques militares de EE.UU. e Israel contra Irán violan el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales, y minan gravemente la estabilidad en Oriente Medio».

Además, denunciaron también «el asesinato de dirigentes de países soberanos, la desestabilización de la situación política interna, la instigación de un cambio de poder y el descarado secuestro de líderes nacionales para su enjuiciamiento».

Xi y Putin condenaron en su momento tanto el asesinato en un bombardeo del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, como el apresamiento del líder venezolano, Nicolás Maduro, a manos de EE.UU.

Hoy, en clara alusión a Washington, también condenaron el empleo «hipócrita» de las negociaciones como «tapadera» para realizar ataques armados contra otros países.

La declaración subraya la importancia de la «inmunidad» de los dirigentes de la persecución judicial por parte de otros países, lo que es «una importante garantía del funcionamiento estable de las relaciones internacionales».

En cuanto a la franja de Gaza, rusos y chinos abogan por alcanzar una «tregua sólida» que permita estabilizar la situación y «el acceso ininterrumpido de la ayuda humanitaria a todos los necesitados».EFE

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