China y Rusia preparan sistemas antimisiles y defensa «anti-Starlink’, según Der Spiegel

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Berlín, 9 jul (EFE).- China y Rusia cooperan para, por un lado, desarrollar un equipo de defensa aérea contra misiles balísticos y, por otro lado, lanzar una iniciativa frente a Starlink, el sistema de SpaceX, empresa de Elon Musk que usa una constelación de satélites para ofrecer conexión a internet en todo el mundo.

El semanario Der Spiegel informó en un avance de su próximo número de una investigación elaborada junto con el diario francés Le Monde y el medio independiente ruso radicado en Letonia The Insider según la cual China y Rusia trabajan para desarrollar «un sistema de defensa antiaérea y antimisiles de nueva generación» y en una «respuesta conjunta» a Starlink.

Según esos medios, que citaron documentos internos de los regímenes ruso y chino, el proyecto de defensa antiaérea y antimisiles se acordó en un encuentro secreto celebrado en junio de 2023 entre representantes de alto nivel del Estado ruso, del Ejército chino y representantes de la industria armamentística china.

Este proyecto incluye «la construcción conjunta de instalaciones de control y mando para misiles terrestres», además de la fabricación de un «misil guiado de alta maniobrabilidad para una defensa aérea integrada», según los documentos revelados por la investigación periodística.

Pese a que en 2023 la colaboración entre Pekín y Moscú estaba en una fase inicial, según Der Spiegel, la iniciativa ya abordaba entonces la fabricación de un prototipo de este sistema.

«Se crearon grupos de trabajo y se acordó celebrar videoconferencias periódicas. La reunión de 2023 en Moscú no fue la primera, tal y como se desprende de las actas. Desde entonces, representantes de ambas partes han viajado regularmente entre Moscú y Pekín», contó la revista alemana.

El sistema de defensa antiaérea sino-ruso sería capaz de «combatir proyectiles hipersónicos en la fase final de vuelo, a una altitud de hasta 40 kilómetros, así como misiles balísticos con un alcance de hasta 4.000 kilómetros», según Der Spiegel, que recordó que China se prepara desde hace años para un conflicto militar con EE.UU. en el océano Pacífico.

Cooperar contra Starlink

Respecto a la iniciativa «anti-Starlink» de la que informa la investigación periodística, esta indica que «expertos de alto rango chinos» propusieron a sus socios rusos en un encuentro secreto mantenido en 2023 dar respuesta a la tecnología de la empresa de Musk considerada «revolucionaria» en el campo de batalla.

Ante esta «guerra de alta tecnología estadounidense» y la «amenaza de Starlink», se necesitan «contramedidas» conjuntas, según citó Der Spiegel uno de los documentos del encuentro, en el que se abordan cómo hacer frente a la tecnología satelital estadounidense con virus informáticos, si fuera posible, o a través de ‘spoofing’.

Ese término inglés alude a la suplantación de identidad para acceder a un servicio digital como los que ofrece Starlink.

«Hay indicios de que, desde entonces (2023), se ha seguido trabajando en los planes contra Starlink», aludió Der Spiegel a la cooperación en esta materia de rusos y chinos, cuyos documentos sobre las contramedidas «anti-Starlink» incluyen métodos que pasan por interferir en el sistema, ralentizar e incluso «destruir los satélites enemigos». EFE

smm/rcf