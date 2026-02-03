China y Uruguay elevan su relación con un impulso político y multilateral

Pekín, 3 feb (EFE).- China y Uruguay consolidaron este martes su asociación estratégica integral con una apuesta conjunta por el multilateralismo, la coordinación política y los foros internacionales, en una visita de Estado del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, marcada por el impulso a ámbitos no comerciales de la relación bilateral.

La visita, que coincidió con el 38.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, incluyó una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, la firma de 19 acuerdos y el compromiso de ambos gobiernos de fortalecer su coordinación global en un escenario geopolítico marcado por tensiones crecientes.

Orsi, que viaja acompañado de una delegación de unas 150 personas, proseguirá esta semana su agenda en Shanghái con encuentros de carácter económico, comercial y académico.

Multipolarización «equitativa y ordenada»

En un comunicado conjunto, China y Uruguay subrayaron la necesidad de «fortalecer la cooperación dentro de las organizaciones internacionales y los mecanismos multilaterales», y reafirmaron su apoyo a un sistema internacional con Naciones Unidas como eje y a una globalización económica «inclusiva y beneficiosa para todos», conceptos habituales en la diplomacia china.

Antes, Xi llamó a promover una «multipolarización mundial equitativa y ordenada» y expresó el respaldo de Pekín al papel de Uruguay en foros internacionales como el Grupo de los 77 y China, del que ostenta la presidencia rotatoria, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que liderará próximamente. También ofreció su apoyo al país sudamericano en la defensa de su soberanía, seguridad y desarrollo.

Ambas partes destacaron la voluntad de construir una «comunidad de futuro compartido China-América Latina» y coincidieron en que el actual contexto global, caracterizado por «prácticas unilaterales» y una creciente «turbulencia», exige una mayor coordinación entre países en desarrollo.

Reafirmaciones políticas

El documento conjunto otorgó un peso específico a la dimensión política e institucional del vínculo bilateral, con el compromiso de mantener intercambios de alto nivel, reforzar las consultas entre sus cancillerías y estrechar los lazos entre sus órganos legislativos. Xi definió esta cooperación como un eje estratégico de largo plazo.

En el plano sensible, Uruguay reiteró su adhesión al principio de ‘una sola China’, reconociendo al Gobierno de la República Popular China como el «único representante legítimo» del país, y expresó su «oposición a cualquier forma de independencia de Taiwán».

También manifestó su apoyo a las posiciones de Pekín en asuntos que este considera de «interés fundamental».

Orsi calificó la relación con China como una política de Estado con respaldo transversal en Uruguay y afirmó que atraviesa su «mejor momento histórico».

Durante su intervención, elogió los avances del país asiático en las últimas décadas y se mostró dispuesto a «profundizar la cooperación en áreas económicas, científicas y tecnológicas».

Cooperación ampliada y acuerdos firmados

El encuentro bilateral, celebrado en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, concluyó con la firma de una veintena de acuerdos y un mensaje conjunto orientado a «demostrar continuamente el valor estratégico» de la relación bilateral.

Entre los compromisos rubricados figuran pactos en comercio, agricultura, innovación, ciencia, tecnología, logística y seguridad agroalimentaria.

También se anunciaron iniciativas en sectores emergentes como la economía digital, las energías limpias, el desarrollo verde y la inteligencia artificial.

La cooperación se ampliará además al ámbito judicial, policial, educativo y cultural, así como al fortalecimiento de intercambios entre gobiernos locales.

China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y el mayor destino de sus exportaciones, que en 2025 representaron cerca del 26 % del total, en su mayoría productos agroindustriales como carne bovina, soja y celulosa.

Tras su paso por Pekín, Orsi tiene previsto desplazarse a Shanghái, donde participará en un seminario de inversiones y mantendrá encuentros con autoridades locales y representantes empresariales. EFE

