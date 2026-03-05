Chipre agradece a España e Italia su disposición a defender la isla mediterránea

1 minuto

Nicosia, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Chipre agradeció este jueves la disposición de España e Italia a contribuir a la defensa de la isla, tras anunciar ambos países que contribuían a un despliegue naval en la región, declaró el portavoz del Ejecutivo, Konstantinos Letymbiotis.

Letymbiotis señaló que el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, mantuvo hoy una conversación telefónica con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien expresó la intención de su país de contribuir a las medidas preventivas, y también se comunicó con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que también transmitió su disposición a aportar medios.EFE

fl/ll/lab