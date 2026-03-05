The Swiss voice in the world since 1935

Chipre agradece a España e Italia su disposición a defender la isla mediterránea

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nicosia, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Chipre agradeció este jueves la disposición de España e Italia a contribuir a la defensa de la isla, tras anunciar ambos países que contribuían a un despliegue naval en la región, declaró el portavoz del Ejecutivo, Konstantinos Letymbiotis.

Letymbiotis señaló que el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, mantuvo hoy una conversación telefónica con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien expresó la intención de su país de contribuir a las medidas preventivas, y también se comunicó con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que también transmitió su disposición a aportar medios.EFE

fl/ll/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR