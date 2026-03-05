Chipre agradece a España e Italia su disposición a defender la isla mediterránea

2 minutos

Nicosia, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Chipre agradeció este jueves la disposición de España e Italia a contribuir a la defensa de la isla, tras anunciar ambos países aportaciones a un despliegue naval en la región, declaró el portavoz del Ejecutivo, Konstantinos Letymbiotis.

Letymbiotis señaló que el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, mantuvo hoy una conversación telefónica con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien expresó la intención de su país a contribuir, y también se comunicó con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que también transmitió su disposición a aportar medios.

El portavoz del país isleño de la Unión Europea (UE) recordó que Grecia «respondió de inmediato» con el envío de cuatro cazas y dos fragatas tras el ataque con drones el pasado martes, y agradeció su «apoyo sustancial», así como el respaldo de Francia.

Letymbiotis destacó que la fragata que envía España, la Cristóbal Colón, es «una de las tecnológicamente más avanzadas de las que dispone, con importantes capacidades operativas».

La fragata está integrada en el grupo naval del portaaviones francés Charles de Gaulle y, junto a buques griegos, aportará protección y defensa aérea tras un ataque con drones contra la base británica de Akrotiri, ligado a la guerra en Oriente Medio de EE.UU. e Israel contra Irán.

La fragata complementará la batería Patriot española desplegada en Turquía y se espera que el grupo naval llegue a la zona de Creta hacia el 10 de marzo, con apoyo logístico previsto del buque Cantabria.

Italia, por su parte, anunció que también mandará barcos de la Marina militar a Chipre, anunció el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

Poco antes de la intervención del portavoz sonaron las alarmas de seguridad cerca de Akrotiri y se enviaron mensajes a los vecinos para que permanecieran en casa, en una alerta que resultó ser falsa.

Letymbiotis indicó que se detectaron indicios de un «objeto sospechoso» que finalmente se comprobó que no se dirigía a Chipre, por lo que la alerta fue levantada.

El 2 de marzo drones kamikazes iraníes de tipo Shahed atacaron la base de Akrotiri y el gobierno confirmó que partieron de Líbano, por lo que se sospecha que su origen fue la milicia chií Hizbulá, aliada de Irán.

Uno de los drones impactó en la pista de la base militar causando daños menores y otros dos fueron interceptados.EFE

fl/ll/cg