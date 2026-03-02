Chipre dice que drones que dañaron base británica fueron lanzados desde el Líbano

Nicosia, 2 mar (EFE). Los drones iraníes que este lunes provocaron daños leves en la base militar británica de Akrotiri, en el suroeste de Chipre, fueron lanzados desde el Líbano, según fuentes del Gobierno chipriota citadas por la agencia de noticias CNA.

Los aparatos no tripulados fueron lanzados por el grupo integrista libanés Hizbulá, un aliado de Irán, y no pudieron ser detectados ni interceptados a tiempo debido a su pequeño tamaño y a la baja altura a la que volaban, indicaron las fuentes. EFE

