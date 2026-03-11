Chipre lanza una aplicación de alertas ante la amenaza con drones iraníes

1 minuto

Nicosia, 11 mar (EFE). Más de 170.000 personas han descargado en Chipre una aplicación que permite desde hoy recibir alertas urgentes en tiempo real en sus teléfonos móviles ante situaciones de peligro inminente, como las recientes amenazas con drones iraníes, informó este miércoles el Gobierno chipriota.

La aplicación, llamada SafeCY, permite a los ciudadanos localizar el refugio antiaéreo más cercano y a Defensa Civil enviar mensajes a los usuarios o a grupos específicos dentro de una zona geográfica determinada.

Además, SafeCY notificará a los ciudadanos en tiempo real cuando se detecte una amenaza, instándolos a buscar refugio antiaéreo de inmediato.

Una versión actualizada de la aplicación llega en un momento en que Chipre se ve afectada por la actual guerra en Oriente Medio.

La semana pasada, un dron de fabricación iraní que despegó desde el Líbano impactó en una base militar británica en la isla.

Varios países europeos, como Grecia, España, Italia y Francia, han enviado contingentes militares a la isla para reforzar su seguridad.

Chipre se encuentra a unos 200 kilómetros de la costa del Líbano y a unos 230 kilómetros de Israel, lo que subraya su proximidad geográfica a la actual zona de conflicto. EFE

