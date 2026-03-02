Chipre pospone una reunión europea tras el ataque a la base británica en la isla

Bruselas, 2 mar (EFE).- Chipre, país que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha pospuesto una reunión informal de ministros de Asuntos Europeos prevista para este lunes y martes tras el ataque de un dron sobre la base militar británica de Akrotiri, según ha informado el Gobierno chipriota.

«Dado este acontecimiento imprevisto que desafortunadamente ha alterado los vuelos de hoy a Chipre, la presidencia chipriota ha decidido posponer el Consejo de Asuntos Generales (GAC) informal a una fecha posterior», señaló una portavoz.

El encuentro contaba con la participación de los responsables de Asuntos Europeos de los Veintisiete, de representantes de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, así como de países candidatos a la adhesión al bloque y de Reino Unido.

Por parte de España iba a participar el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro.

La agenda estaba dedicada al próximo presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034, a la respuesta a acciones de manipulación e interferencias informativas de terceros países y a la ampliación del bloque.

El Gobierno de Chipre confirmó este lunes que un ataque de dron ha causado «daños leves» en la base que el ejército británico tiene en su territorio, y afirmó que mantiene reunido a su consejo de seguridad nacional para evaluar la situación.

El portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmó lo que habían indicado horas antes varios medios británicos, que informaron de varias explosiones registradas al filo de la medianoche en la base de Akrotiri, ubicada en la ciudad de Limassol.

El presidente de Chipre, Nikos Jristodoulides, confirmó este lunes que un dron Shahed, de producción iraní, impactó en la base militar británica en Akrotiri.

El ataque se produjo una hora después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara una participación más activa de su país en los ataques contra Irán, y concretamente el permiso que ha dado a la aviación estadounidense para utilizar algunas de las bases británicas.

Letymbiotis aseguró que, tras producirse el impacto en la base, «las autoridades competentes activaron inmediatamente los protocolos de seguridad prescritos», y siguen «evaluando minuciosamente la situación», en coordinación con el Reino Unido y la administración de las bases británicas.

Según el periódico chipriota Cyprus Mail, las bases británicas en la isla (donde hay aproximadamente 3.000 soldados) han sido declaradas en estado de «amenaza de seguridad» esta medianoche, y se ha ordenado a todo su personal retirarse a sus hogares «alejados de las ventanas y poniéndose a cubierto tras mobiliario sólido».

La base de Akrotiri sirve a la fuerza aérea británica (RAF) «y sus instalaciones de comunicación son un importante elemento del despliegue británico a lo largo del mundo», según la página oficial de ese cuerpo militar. EFE

